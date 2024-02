El recuerdo de una jugadora tucumana sobre la Leona Pando

En las redes sociales, en los medios de prensa, en la ceremonia para despedirla quedó evidenciado el cariño que se le tenía. Valeria García, ex jugadora de "Uni", fue rival de ella en su época. "No fui amiga, pero la admiré desde siempre cuando jugábamos en contra y en su tremenda carrera con la Selección", contó antes de mandar un documento revelador vía Whatsapp. García recordó que tenía el recorte de una nota de LA GACETA de 1994 en la que respondía que una de sus referentes era la histórica Leona. "Por una amiga en común, Mariana, volví a tener contacto con Gabriela al enterarse que mi hija era Leoncita", describió sobre el vínculo con Pando. La mamá de Paula Santamarina llegó a la jugadora gracias al ingreso de su hija en órbita de los seleccionados, universo del que Pando formó parte después de ser jugadora. "Sus palabras quedarán para siempre para mí", contó sobre el encuentro de 2019. "Me dijo que deseaba que Paula disfrute del camino, del proceso. Que por momentos era muy duro, pero a la hora de tener su camiseta de Argentina, dure lo que dure su pasaje por la Selección, será algo para toda la vida. 'Paulita' ya jugó dos mundiales Juniors", agregó la jugadora que se desempeñó como defensora. "'Gaby' era una jugadora exquisita. Desde su juego, hasta su postura. Una dulzura de persona", elogió la ex jugadora de "Uni".