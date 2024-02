Cisneros: “Para EDET todo el año es carnaval”

“El pésimo servicio que presta EDET es el ejemplo más adecuado para derribar el mito de que todo lo privado siempre es mejor que lo público. Pero que quede claro, esto no lo decimos porque creemos que debería estatizarse en la provincia el servicio de distribución de energía eléctrica: lo decimos porque el manejo de EDET muestra a las claras la voracidad de los actores privados que en muchos casos se burlan de los organismos públicos que deben controlarlos, o directamente deciden pasarlos por encima porque no les temen o porque las ínfimas multas y sanciones que les aplican no les significa nada”, concluyó Cisneros.