El argentino Matias Recalt ganó un Goya y le dedicó un mensaje al Gobierno

Además, el joven de 22 años interpretó a Danilo (el uruguayo), amigo de Carlos Tevez en la serie Fuerte Apache. En una entrevista Reclat habló de cuando le confirmaron su participación en la gran serie. “Cuando me llamaron para confirmarme que había quedado me puse re contento, Al principio me dijeron que iba a ser Hernán y me quede con las ganas de hacer de Danilo, que al final si termine haciendo”, admitió el joven.