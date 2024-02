“The Eras Tour”, de Taylor Swift, podrá verse por Disney+

Inmediatamente, comenzó la especulación entre los medios especializados acerca de cuáles serían los otros cuatro bonus track que estarán en la versión del filme en la plataforma y se arriesgó que podría tratarse de “Death by a Thousand Cuts”, “Maroon”, “You Are in Love” y “I Can See You”, las cuales interpretó de manera acústica en sus conciertos, pero no aparecieron en el corte para salas.