Se cayó lo de Palacios y Boca se bajaría del mercado de pases

Consultado sobre el constante interés del equipo argentino, el atacante reconoció que no estaba muy metido en los pormenores de la negociación entre los clubes y su entorno. "El tema se lo dejé a mi representante. Cuando me preguntaron, siempre fui honesto. Pero no puedo decir nada más porque no me metí a fondo en el tema", aclaró.