Atlético Tucumán: la gran deuda está en el arco del frente

“Me voy con bronca, pero no me guardé nada, lo di todo y lo voy a seguir intentando, como siempre”, avisó Estigarribia tras el empate sin emociones con Argentinos. Justamente el delantero -goleador del equipo en éste mini periodo analizado- tuvo la más clara de la noche, un buen centro de Pereyra lo encontró en soledad en el área chica, pero el delantero no le pudo dar precisión al remate. “Tenía la marca encima, intenté despegarme de él y la pelota después del cabezazo rebotó en el hombro y por eso salió así”, explicó el “19”.