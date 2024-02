Científicos del Conicet revelan estudios terapéuticos para el parkinson y alzheimer

En este escenario y a través de la ejecución de investigaciones in vitro, expertos de la institución identificaron un potencial objetivo terapéutico contra el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Huntington y otras condiciones neurodegenerativas. La investigación se detalla en la publicación científica Biochimica et Biophysica Acta – Molecular Basis of Disease.