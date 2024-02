El gobernador pidió a la UTA que mañana los colectivos funcionen en Tucumán

Por otro lado, Jaldo aseveró que “en cuanto a este paro nacional, yo le he pedido al secretario general de UTA en Tucumán, César González, que no queremos paro en Tucumán. Nosotros hemos implementado un salvataje para las empresas en Tucumán por 90 días para que presten servicio. No para que hagan paro, no para que dejen a la gente a pie. Si hay un paro nacional, bueno, habrá problemas nacionales, pero cuando había problemas en Tucumán, nadie a nivel nacional ha venido a solucionarnos los problemas de Tucumán. Lo solucionó el Gobierno de Tucumán y hoy los colectivos andan gracias al Gobierno de Tucumán”.