Ley ómnibus: Milei estalló contra los gobernadores por la falta de apoyo en Diputados

El diputado Miguel Ángel Pichetto no suele andar con indirectas. Ante los rechazos en algunos incisos de la Ley Ómnibus -no así las facultades delegadas- el diputado del bloque Hacemos Coalición Federal pidió la palabra para, lisa y llanamente, pedirle al Gobierno nacional que negocie algunos puntos y así evitar el rechazo de distintos artículos. Evidenció que La Libertad Avanza no contaba con los votos de la oposición “dialoguista”.