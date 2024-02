"Tenemos que estar a la altura de los hinchas", dijo el arquero de Atlético Tucumán

“No hice tiempo, me acalambré. Usé las canilleras con cinta, entonces me estuvo haciendo presión durante todo el partido y con esa última pelota sentí que se endureció la zona, los que me conocen saben que soy perfil bajo, que no suelo hacer esas cosas para ganar tiempo ni para que me enfoque la cámara”, explicó sobre aquella jugada que terminó recibiendo asistencia de sus compañeros.