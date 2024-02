Algo totalmente diferente es la promesa de la dupla Orsi-Gómez

¿Y qué se hizo entonces para el duelo siguiente? "Se puso énfasis en seguir trabajando y achicar el margen de error. Hay un montón de situaciones que van mutando y variando que no tienen que ver con hacer cambios o no", explicó Orsi con respecto al duelo de mañana, desde las 21.15, ante Argentinos Juniors. "No salió nada y no estuvimos al 100 por ciento de actitud. Hay un plantel de 30 jugadores y uno va viendo a ver cuáles son los mejores para cada semana. A veces se da un mensaje equivocado: parece que cuando perdés, tenés que trabajar y cuando ganás, no. Se trabaja siempre", sentenció. "Tuvimos una buena semana; esperemos que eso se vea reflejado mañana", anheló.