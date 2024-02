Opciones en agenda para disfrutar al máximo el carnaval en Tucumán

Si te vas a quedar más tiempo en el valle durante el fin de semana y, al mismo tiempo, querés sumergirte aún más en las costumbres ancestrales de sus pueblos, no dudes en visitar la Ciudad Sagrada de Quilmes con su centro de interpretación, un icónico sitio arqueológico en el que vas a poder adentrarte en la rica historia del último bastión de la resistencia aborigen ante el avance español. El acceso está a unos tres kilómetros al norte del empalme de la ruta provincial 307 con la ruta nacional 40. A partir de allí, se deben transitar cuatro kilómetros de camino de tierra hasta llegar al lugar. Si no tenés vehículo particular, podés contratar excursiones desde San Miguel de Tucumán o en Amaicha del Valle.