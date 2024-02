Glenn Gould, el pianista que detestaba al público

Dos años después, en una entrevista con Alex Trebex confesaría con inesperada naturalidad que detestaba a ese público de los conciertos. Aclaró que era un sentimiento hacia la masa, no hacia sus componentes como individuos (“I detest audiences, not in their individual components but en masse”). Lo consideraba una suerte de fuerza del mal por la presión que ejercía en las salas para satisfacer una afición tiránica a cambio de un aplauso, y del todo contradictoria, pidiéndole perfección a seres de su misma especie. “Ante el público me siento degradado, parte de un vodevil”, afirmaba. Iría un poco más allá: compadecía a quienes la aceptaban como una ley mafiosa.