Curiosidades del Combate de San Lorenzo, un enfrentamiento crucial que tan sólo duró 15 minutos

El Combate de San Lorenzo: un enfrentamiento lleno de detalles asombrosos

- Por aquellos principios del año 1813, la situación respecto al avance de las tropas españolas era crítica, sobre todo en el Litoral. El prematuro regimiento de Granaderos a Caballo dirigido por el célebre San Martín tenía la orden de dirigirse a esta zona para proteger a la población de los ataques enemigos. Sin embargo, el director se vio decepcionado en sus motivos cuando no pudo llegar a tiempo debido a una planeación desordenada. Pero este tropiezo no detuvo los afanes del libertador, quien en el momento en que se enteró que buques españoles habían anclado frente a San Lorenzo, a medio camino entre Zárate y Santa Fe como en la anterior ocasión, no dudó ni por un segundo. Para compensar su tardanza inicial, reinició el viaje con la caballería pero a un paso mucho más acelerado, recorriendo desde Buenos Aires, 420 kilómetros en tan sólo cinco días en pleno calor de verano, con un promedio de 80 kilómetros por día. Así, se consagró esta marcha, nocturna debido a los calores extremos de verano que obligaban a hacerlo de noche, como la más rápida llevada adelante por una guarnición militar.