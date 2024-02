Ley ómnibus: Milei tejió alianzas para ganar en la votación general

Uno de los hechos más polémicos del debate del jueves se observó cuando el jefe de bancada de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, lanzó un “no aplaudan, no sean pelotudos”, tras pedir que continúe la sesión en medio de los disturbios callejeros. Como algunos interpretaron que se dirigía a los diputados, pidió disculpas y aclaró que “no iba dirigido a ninguno, pero sí a la barra y a un montón de gente que estaba gritando, insultando y aplaudiendo”. “Creo que estas son cosas que deterioran el espacio institucional que entre todos tenemos que cuidar. La gente mira por televisión y dice: ‘estos tipos representan al pueblo argentino y son diputados nacionales elegidos por la gente. Y entran barras, insultan, aplauden…”, advirtió, para recordar luego que “el aplauso por ejemplo en el Senado en mi época estaba prohibido. Las emociones son bajas acá, tienen que ser bajas…” El diputado rionegrino aclaró luego que esa era “una reflexión la que traigo, no quise ofender a ninguno, pero los que estaban ahí (en los palcos) no tenían que estar ahí, pero no podemos traer los problemas de la calle acá dentro”.