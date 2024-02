Cómo es la vida de los nietos italianos de Maradona

Claudia optó por creer la versión de Diego y lo perdonó. En una entrevista para Radio La Red, expresó su decisión: "Lo perdoné a Diego y listo. Le pregunté si era su hijo y me dijo que no, nunca más se tocó el tema. Lo perdoné y me quedé con él. Yo creo en lo que dice Diego, la Justicia lo da como padre, aunque nunca se hizo el ADN. Si él se somete al ADN y da positivo, tendrá bien puesto su apellido y será otro hijo más".