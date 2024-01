"Milei puede no terminar bien si no para un rato el carro”, la dura advertencia de Durán Barba

"Puede no terminar bien si es que no tiene él la capacidad de parar un rato el carro y pensar las cosas", precisó. "Si Milei para un rato el carro, y tiene él algunas ventajas, es una persona preparada, que no lo era Castillo, no era preparado. Milei lo es, es un tipo inteligente. Expresa o expresó hasta las elecciones las pulsiones de la juventud, o la juventud se identificó con él. Tiene ventajas. Lo que no puede es creer que con su sola voluntad la gente va a obedecer. O los gobernadores votan por la ley o no les manda un peso", se explayó.