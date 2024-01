Gómez Cora le respondió al técnico de Australia: "es un personaje y está enojado"

Santiago Gómez Cora, head coach de Los Pumas 7s, respondió de una manera divertida: "es un personaje y está enojado. Pero no por haber perdido, sino porque tuvo que pagar café y bebidas; prometió eso porque les dimos la clasificación en Londres". Y agregó, también con tono bromista al sitio Scrum.com: "es un buen personaje; un entrenador fuera de lo lineal. Lo ves siempre muy desestructurado y por eso me parece normal que haya hecho ese tipo de comentarios. ¿Y qué va a decir? Un tipo que en dos finales se comió 70 puntos, je. Lo entiendo, le duele. Hablamos seguido, tengo buena relación con él. La verdad es que no lo puede creer..."