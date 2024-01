María Becerra habló sobre la política y la economía del país y generó revuelo en las redes

En el video que se viralizó en la red social X, la intérprete de “Automático” hizo mención a la clase política. “Los políticos que nos representan como país, tienen que dar esos resultados, es lo que yo siento, es lo que el país merece. Cuando uno vota, elige con la esperanza de que le pueda dar lo que está necesitando”, aseguró, y no hizo mención a ningún partido en particular. “No importa a quién votó uno y a quién votó otro. Que las personas que sean electas y que nos están representando a los argentinos, tienen que hacer bien su trabajo. Que no sea solo prometer y decir, tenés la responsabilidad de darnos esto, porque es lo que el país necesita”.