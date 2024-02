Ley ómnibus: después de tres días de debate, Diputados aprobó en general el proyecto

23:54 hs

Espert asegura que el dictamen de Ley Ómnibus está a disposición de los diputados en cada banca

El diputado Nacional por Avanza Libertad José Luis Espert dijo que el dictamen de la Ley Ómnibus se encuentra impreso en cada banca del Congreso y desde el viernes 26 de enero está también a disposición de forma digital.

"Todos los que dicen que no hay dictamen, mienten. El dictamen está a disposición desde el viernes 26 y desde hoy está impreso en cada banca. Me parece bien el cuarto intermedio para mañana porque es una ley muy importante y a las 4 de la mañana cuando sesionamos no hay nadie viéndola. Esta votación la tienen que ver todos", expresó Espert, luego de las críticas recibidas en general de la oposición por no tener el documento actualizado.