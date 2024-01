Moria Casán criticó a Susana Giménez: "Gorda, despedite en la calle Corrientes, no en un hotel de Uruguay”

De Brito señaló que a ambas las unieron muchos trabajos y que las consagraron como una dupla muy potente. “Claro, cuando terminamos yo estaba viviendo en Chile, pero ella no me invitó a su casamiento. Una vez sola me invitó a pasar fin de año a su casa que yo estaba libre y fui a Punta del Este y estuve, pero no nos llamamos nunca”, insistió, dejando en claro que no lograron forjar una amistad.