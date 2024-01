Hizo inferiores en Lanús, jugó en la Selección Sub-20 y busca relanzar su carrera en San Martín

Al igual que en otros casos, el llamado de Diego Flores fue fundamental para su desembarcó en San Martín. “Me llamó el entrenador y me gustó mucho su idea y su forma de trabajar. Siempre quiere que seamos ofensivos, que presionemos alto y que juguemos corto. Eso me gusta”, dijo, dejando en claro y resaltando su polifuncionalidad para jugar por cualquiera de las bandas. “Me formé como carrilero. Pero también juego como extremo. Más allá de eso, no tengo problemas en hacerlo en el lugar en el que me pongan”, añadió.