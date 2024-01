La derrota ante Instituto debe dejarle a Atlético enseñanzas de cara al futuro

De todas maneras, las equivocaciones son impredecibles y si bien se trabaja de reducir el margen de error al mínimo, es algo que suele escapar a la planificación previa. Lo que sí está en manos del cuerpo técnico y de los jugadores es esa adaptación a lo que pide el partido que Orsi y Gómez señalaron y que no estuvo el lunes. Y en eso deberá trabajar mucho el “decano”: saber cuándo tomar las riendas del partido o cuándo apostar a una postura un poco más expectante. En definitiva, leer mejor no sólo los partidos desde el arranque, sino los momentos de cada cotejo. Y allí, tendrá un papel fundamental la dupla, que no tuvo una buena lectura en el duelo contra Instituto.