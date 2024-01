El fuerte enojo en vivo de Santiago del Moro con los participantes de Gran Hermano

"¿Alguien me quiere hacer un resumen de lo que pasa en la competencia desde la casa?", fue la pregunta del conductor que no recibió respuesta alguna por parte de los hermanitos y despertó el enojo del presentador. Inmediatamente, prosiguió sin ocultar su molestia: "Chicos, les quiero decir algo. Yo los veo todo el día y ustedes hablan. Me pasa algo que por ahí yo quiero entablar un vínculo con ustedes y no hablan".