Calor extremo: 10 consejos para cuidar fácilmente la salud en medio de la ola de calor

En ambos casos, el cuerpo no tiene la capacidad para regular la temperatura pues en los niños no está totalmente desarrollada y los adultos mayores y en especial las personas con deterioro cognitivo, tienen el centro de la sed inhibido, por lo tanto no sienten necesidad de tomar líquidos, es aquí donde se debe estar muy atento. La falta de ingesta de agua puede desorientarlos y agravar su cuadro de base.