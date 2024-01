Disney+ trae mucha diversión para la familia

La superbanda surcoreana celebra su 10° aniversario como ícono mundial del pop en este siglo. Esta serie explora la vida cotidiana y los pensamientos más íntimos de los siete integrantes de BTS a medida que buscan el propósito y el significado de la vida. Se suma a una enorme cantidad de contenido imperdible del grupo disponible en la plataforma, como “BTS: permission to dance on stage-LA”, la filmación exclusiva con calidad cinematográfica 4K del concierto en vivo en el Sofi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021; “Suga: Road to D-DAY”, un documental revelador que sigue al miembro de BTS Suga en su viaje alrededor del mundo, desde Seúl hasta Tokio, Las Vegas y más allá en busca de inspiración musical para su álbum más reciente, D-DAY; “J-hope in the box”, un documental del detrás de escena de la creación del primer álbum solista de J-hope, e “In the soop: Friendcation”, un programa original de reality y viajes con un elenco lleno de estrellas, que incluyen a V de BTS, Park Seojun de Itaewon Class, la estrella de Parasite Choi Wooshik, Park Hyungsik de Soundtrack #1 y Peakboy, y sigue a los cinco amigos que se aventuran en un viaje sorpresa y disfrutan juntos de divertidas actividades.