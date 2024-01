Los ganadores del Bailando 2023 se definen esta noche

Por su parte, el jurado del reality show Marcelo Polino confirmó que sí estará esta noche en el final del programa. “Sí, voy a estar en la final. Lo habíamos acordado con Marcelo Tinelli: nos saludamos para Año Nuevo y me preguntó si iba a estar. Y le dije que sí, que obvio, que cómo no iba a estar. Fue un año divino, la pasé súper. Así que termina la función de este domingo (por ayer) y me voy directamente. Salgo del teatro y agarro la ruta”, contó Polino. “Yo soy el más antiguo de todos en el jurado, y fue la primera vez que se extendió hacia el año siguiente, porque nunca vamos más allá del 21 de diciembre. Se dio así porque también empezamos tarde. Pero fue un año espectacular”.