Cartas de lectores: las dos caras de Milei

Partamos de la base que el salario no es ganancia y que el impuesto que nació como impuesto a los réditos, fue creado provisoriamente, pero en la Argentina lo “provisorio” se transforma en “permanente” y viceversa. Somos el país de la contradicción desde siempre. Pienso que cuando decidamos cambiar por ser un país normal nos irá mejor. Las dos caras de Milei: el que prometió cortarse un brazo antes de subir un impuesto a reponer ganancias. A continuación, me remito a lo manifestado hasta aquí. En calidad de diputado nacional dijo: “Nos encontramos frente al delirio descomunal de tratar al salario como ganancia, lo cual es un delirio total y por lo tanto es un impuesto inmundo y tiene que ser eliminado”, dijo el actual presidente en su discurso. En campaña hacia la presidencia no se cansó de repetir: “Prefiero cortarme un brazo antes de subir un impuesto”. “Ganancias muestra la voracidad de los parásitos de la corporación política. No están dispuestos a devolverle la guita al que la genera”, escribió el actual presidente el 14 de diciembre del 2016. Ese mismo año, unas semanas antes, había apuntado contra el entonces presidente Mauricio Macri, que venía de prometer la eliminación de Ganancias. “Si prometes eliminar el impuesto a las ganancias al trabajador y después lo subís, ¿sos un mentiroso?”, se preguntó vía Twitter. Más adelante, en julio del 2021, durante una conferencia aseguró: “Los impuestos son un robo, una rémora de la esclavitud. Cuando un reino ocupaba otro, le cargaba las cargas de la guerra. Es un acto violento, es un robo. El Estado es peor que el ladrón vulgar”. Lo que combatió para llegar hasta donde está, se convirtió en moneda corriente, se pasó denunciando a la casta y ahora es parte de ella. Una consulta presidente Milei ¿está utilizando la motosierra?