Ley ómnibus: "El apoyo no rehabilita al kirchnerismo provincial", afirmó Enrique Pedicone

"La erosión y el desgaste oficialismo tucumano bajo mandato de Juan Manzur llevó al gobernador Osvaldo Jaldo a apoyar el dictamen, con su acostumbrado pragmatismo. ¿Acaso no fue él quien apoyo a (Sergio) Massa con la eliminación del Impuesto a las Ganancias, sin reparar el daño a la coparticipación de Tucumán y ahora presta su respaldo? Igual, mejor tarde que nunca. Pero este apoyo no rehabilita al kirchnerismo provincial, porque seguimos en un Tucumán africano, con una Justicia que depende del poder político", sostuvo el ex magistrado.