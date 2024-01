Murga, duro contra Jaldo: “Hace 40 años que pone palos en la rueda a los tucumanos”

Consideró que Jaldo es “responsable de una provincia en donde 6 de cada diez chicos son pobres. Lo que parece una mera estadística, son números dramáticos y decadentes en un mundo que no hizo más que sacar gente de la pobreza, aquí esta clase política la multiplica. Donde los chicos no terminan la escuela, y los que terminan la gran mayoría no tiene ni los conocimientos básicos para poder desarrollarse en su actividad laboral”.