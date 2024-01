"Podemos dejar sin energía al gobierno nacional", la respuesta de Río Negro a la amenaza de Milei

Pesatti apuntó contra el gobierno nacional por las intenciones de recortar partidas provinciales y resaltó el aporte de Río Negro a todo el territorio. "No se puede, me parece a mí, utilizar la amenaza como metodología para gobernar. 'Los voy a fundir a todos', ¿quién se cree que es quien hoy está ocupando la presidencia? ¿Un ciudadano más? No puede decir semejante cosa. Además las provincias no vivimos de otra cosa que no sea lo que las propias provincias producen", señaló en declaraciones radiales.