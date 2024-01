Desde su pasión por la música hasta su gran relación Nicolás Tagliafico: el lado "B" de Gonzalo Bettini, el nuevo refuerzo de San Martín

Si bien el objetivo principal es lograr el ascenso a la Liga Profesional, el lateral espera con “ansias” el duelo contra Alvarado para cruzarse con su hermano Mariano. “Juega de lateral derecho. Por suerte, lo voy a cruzar muy poco. La idea es que no estemos en el mismo equipo para que no sea suplente, jajaja”, bromea. recordando que se verán las caras en las fechas 18 y 37 de la Primera Nacional. “Mi viejo no va a hinchar por ningún equipo. Va a ser la primera vez que no se va poner nervioso, ja”, agrega.