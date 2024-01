Marina Calabró se sinceró y habló sobre la pelea con su hermana Iliana

“Y la verdad es que no había nada detrás de eso, entonces para mí fue bastante sorpresivo esto último que pasó. Pero es mi hermana, mi sangre, me hizo la segunda 200 veces. O muchas más. Y bueno, uno también tiene una mirada más amorosa cuando se trata de un hermano, así como primero te enojás más. Porque si lo dice un periodista, no pasa nada. Pero si lo dice tu hermana, te enojás”, agregó.