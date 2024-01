Venta ilegal de mercadería: "Que investiguen hasta las últimas consecuencias", dijo Vargas Aignasse

“No conozco el lugar de allanamiento, ni el domicilio, ni a la persona dueña de casa. Realmente esta situación me toma con total sorpresa y ahora la Justicia deberá determinar si esos alimentos son de Desarrollo Social”, comentó en una entrevista con nuestro diario. El edil no estaba al tanto que los funcionarios del ministerio ya habían establecido que los víveres encontrados en la casa de su suegra estaban destinados a los tucumanos carenciados. “Lo desvinculé de mi entorno e informé a todas las personas que trabajan conmigo que esta persona no lo hace más”, agregó Vargas Aignasse.