Otra derrota de Tucumán de Gimnasia en la Liga Argentina

La autocrítica se hizo presente en el equipo tucumano. “Nos faltó más actitud. No hay decepción; sí hay algo de enojo porque muchas no dejamos lo que teníamos que dejar. Debemos entrenar lo que nos falta”, sostuvo Barrionuevo, opuesta de las “Lobas”. Algo similar notó Chaya, el DT. “Sabemos que con esta actitud y esta entrega no se va a ganar. En ese estándar, hasta el peor equipo de la liga nos va a superar. No hay forma de ganar estos partidos sin actitud”, disparó. De todas formas, destacó como positivo el trabajo de las centrales y anticipó que el próximo fin de semana ya no se notará la falta de ritmo.