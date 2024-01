Fuerte polémica por el triunfo de Real Madrid ante Almería

No sólo fueron los integrantes de equipo perjudicado los que expresaron su bronca tras el encuentro. Xavi Hernández, DT del Barcelona, también se pronunció al respecto. “Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta liga. Ya lo dije en Getafe, que habían cosas que no me cuadraban”, aseguró.