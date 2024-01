Cómo se hizo el reloj de Tafí Viejo que es único en el continente

Uno de los mayores atractivos del Aeropuerto Internacional Schiphol (Amsterdam) es un peculiar reloj, en el que se puede ver a un pintor que dibuja y borra las manecillas. Es hipnótico; fue instalado allí en 2016 y, desde ese momento, no hay turista que no se detenga al menos unos minutos a dejarse sorprender por este elemento decorativo y funcional. Era, hasta hace poco, uno de los grandes orgullos de Holanda, pues no existía otro igual en el planeta. Ahora sí; se instalaron dos versiones más, una en Londres y otra en Venecia. Pero, desde hace un tiempo, hay otro reloj similar que se roba las miradas y que atrae a los turistas. Está acá no más, en el Mercado Municipal de Tafí Viejo.