La tucumana Natalia Lescano abrirá las nueve lunas de Cosquín

“Quedaron chicos de diferentes provincias. Yo tengo que armar pareja con un chico de Santa Fe que conocí aquí. En Tucumán muchas veces no tenemos la posibilidad de formarnos como lo tienen en Buenos Aires; por eso, en oportunidades fui hasta allá para tomar clases y llevé a profesores a Tucumán para dictar cursos. Es una inversión para seguir aprendiendo”, comenta la docente de 32 años mientras señala la importancia de visibilizar estas anécdotas para quienes no conocen sobre el festival. Este año, en el PreCosquín hubo finalistas tucumanos en baile y en malambo, pero no llegaron a ganar.