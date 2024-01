Ley ómnibus: negocian retrotraer a cero las retenciones para las economías regionales

“También pedimos que no se adhiera a UPOV 91. Insistimos en que vayamos a debatir y tratar de reformular la ley de semillas y no adherir a un sistema que no está en ningún otro país de la región, con productores que están evolucionando mucho mejor que Argentina, y perjudicaría mucho a los productores al modificar el derecho al uso propio gratuito”, indicó Achetoni.