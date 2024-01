El frío intenso se ensaña con gran parte de EEUU

En Nueva York la temperatura por la mañana era de 3° C, con una sensación térmica de -8° C; en Montpelier (Vermont), el termómetro marcaba -8° C, pero debido al viento la sensación térmica se derrumbaba hasta los -13° C. En Washington DC, el Gobierno federal retornó la normalidad, después de una suspensión de actividades por feriado -el lunes- y por las condiciones meteorológicas -el martes-, y de una reactivación parcial el miércoles.