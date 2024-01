Margot Robbie anunció que pone en pausa su carrera como actriz

En tanto, se centró en su faceta como productora en LuckyChap Entertainment. “Todo el mundo dice: ‘¿Te tomás un descanso?’. No tenemos un descanso. La producción es 24 horas al día, 7 días a la semana”, aseveró Robbie. Y apuntó: “Pero, en el lado de la actuación, este es el tiempo más largo que no actué en un set. Terminamos Barbie en octubre de 2022 y pasó más de un año. Aparte de la pandemia, es la primera vez que me sucede”.