Marcos Galperín salió al cruce de las críticas por recibir subsidios impositivos del Estado

Allí se explicita que en los primeros nueve meses de 2023, la empresa recibió beneficios impositivos por U$S 35 millones y U$S 49 millones en concepto de “seguridad social” (aportes patronales). O sea, un total de U$S 84 millones que extrapolados de manera directa superarían los U$S 110 millones para todo el año, de acuerdo a lo publicado hoy por Infobae.