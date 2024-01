Niño de dos años muere de hambre junto al cadáver de su padre

Un vecino visitó al padre y su hijo el 26 de diciembre y Kenneth le mandó un mensaje de agradecimiento el 27 de diciembre. Según el diario The Independent, los servicios sociales también hablaron con Kenneth el 27 de diciembre para organizar una visita a la casa el 2 de enero. Después de no recibir respuesta ese día, el trabajador social se comunicó con la policía e hizo una visita sin previo aviso dos días después. Al no tener respuesta, se volvió a comunicar con la policía. No obstante, pasaron otros cinco días hasta que finalmente ingresaran a la casa.