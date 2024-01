Liberaron a los tres acusados de formar una célula terrorista

El testimonio de la dueña de la peluquería Rubí, donde trabajaba Domínguez y también se cortaba el pelo Ledesma, confirmó que el peluquero le pidió si podía recibir una encomienda en el local a fines de octubre porque en su casa no había nadie para hacerlo, e incluso le mandó la foto del paquete y el comprobante, pero después el propio Domínguez le dijo que no recibiera el paquete y que si preguntaban por él dijera no conocerlo. Incluso le pidió que borrara la foto que le había mandado. Le explicó que le estaban hackeando informaciones y que había hecho la denuncia. Ella le pidió que no fuera más a trabajar. La mujer dijo en una segunda ronda testimonial que le mandó la foto del paquete a El Rubio Ledesma. “En ese momento, Ledesma agarró su teléfono, miró el recibo y dijo que podía venir del terrorismo, que eran 35 kilos que se lo mande y que lo iba a investigar", contó la peluquera.