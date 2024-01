Escapando a la inflación: “No queda otra que adelantarse a las clases”

“¡Si compro más adelante me van a arrancar la cabeza!”, afirma Lucía Cantero, que recorre varias librerías del centro junto con sus dos hijas buscando las mejores oportunidades. Este año múltiples escuelas entregaron las listas con los elementos necesarios para el ciclo lectivo en el mes de diciembre, lo que permitió que muchas familias no tengan que esperar hasta febrero o marzo para realizar las compras. Sin embargo, la búsqueda por un menor costo no es la única motivación que lleva a los consumidores a frecuentar los comercios en esta época del año. “Ahora se consigue de todo y no hay que hacer colas, ni esperar”, comenta Nora, una jubilada que esta buscando ayudar a llenar las mochilas de sus nietos. “Yo vengo a esta librería (Copitec) porque tengo 15% de descuento con Club LA GACETA”, amplió luego de ser consultada sobre sus métodos de ahorro para enfrentar un escenario de elevada inflación.