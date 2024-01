El vocero presidencial volvió a cuestionar el paro de la CGT: "Es un sinsentido"

"No entendemos qué pretenden. No encontramos aún una explicación razonable del por qué del paro", afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni. Y agregó: "La idea de hacer un paro para voltear el DNU, hacer un paro para voltear la Ley Bases, hacer un paro para complicarle la vida al gobierno a los 45 días de haber asumido, pero anunciado a los veintipico de días, no nos termina de explicar bien cuál es la razón".