La madre de Chano apoyó una reforma de la ley ómnibus sobre salud mental

La organización celebró el debate: “Como Asociación Civil celebramos la iniciativa del Gobierno nacional de tratar la Ley de Salud Mental. La actual, 26.657 es la responsable de que tantos hijos nuestros hoy no puedan ser internados para tratarse ante un cuadro de emergencia si no hay consentimiento. Todas sabemos que un adicto en consumo no está en condiciones de elegir que es lo mejor para él. Si bien hay puntos para seguir estudiando, no deja de ser un avance que se dispongan a hablar de algo que en los últimos 12 años fue imposible debatir. La Madre Marcha va a estar siempre a disposición de quien nos convoque para llevar nuestra voz a favor de la modificación de la Ley de Salud Mental”.