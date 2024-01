Venta ilegal de mercadería: "La distribución de alimentos será más rigurosa", afirmó Masso

Las críticas por la venta de mercaderías destinadas a los comedores escolares no tardaron en llegar. “Está perfectamente claro que los que se roban los alimentos de los comedores son gente vinculada al gobierno, a ellos les llegan los alimentos de los comedores mientras las organizaciones sociales tenemos grandes dificultades para sostener un funcionamiento regular”, afirmó Gabriela Gramajo, referente del Polo Obrero provincial. “La crisis en la que vivimos es gigantesca, la afluencia a los comedores barriales se ha duplicado en las últimas semanas, la gente no tiene ni para comer”, acotó. “Tanto el gobierno anterior como este, privilegian la entrega de alimentos a sus propios punteros, relegando a las organizaciones que no están con ellos y ahí están los resultados, venta de alimentos y comedores que no se pueden sostener”, indicó. Gramajo acotó que se necesita una investigación a fondo de lo sucedido. “No puede ser que esta gente quede impune, tenemos que saber quiénes son los responsables políticos de esta atrocidad”, indicó. (Producción periodística de Enzo Ferreira)