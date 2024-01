Lali Espósito rompió en llanto, tras el aluvión de críticas

Respecto a las críticas que recibe, Lali destacó: “Por algún motivo, creo que es una pulsión de vida que tengo; no me permito que esas balas me toquen. La bala por la bala, no, pero sí otras, como la normativización. Pero esas balas no entran porque no tienen que ver con tu construcción real, no tienen que ver con quién eres en realidad, tienen que ver con quién el otro quiere creer. Y después de eso está la verdad, que es lo que uno intenta expresar como artista y como individuo, al final”. En un momento de la charla, Espósito no contuvo las lágrimas mientras sus colegas la describían con elogios. La situación se tornó emotiva cuando su compañero Fer Dente invitó a Cande a hablar sobre la artista, destacando la dificultad de encapsularla en definiciones simples debido a su constante evolución.