El mercado cambiario cerró con tranquilidad, mientras el Central sigue comprando dólares

La semana del reflote del acuerdo con el FMI termina en paz y con los dólares financieros bajando a niveles del viernes pasado. En cambio el libre corrigió respecto de lo que los financieros habían subido la semana anterior. Por el lado del Banco Central también la semana cerró con buenas noticias. Tras la colocación del jueves de los Bopreal, ayer compró otros U$S 300 millones y acumuló más de U$S 805 millones en la semana. De esta forma, en lo que va de la gestión Milei, adquirió un total de U$S 4.333 millones. Las reservas internacionales brutas del Banco Central aumentaron US$ 406 millones y finalizaron la semana en U$S 23.976 millones, de acuerdo con el reporte provisorio de la entidad monetaria.